Педиатр напомнила тюменским родителям о разнице в лечении сухого и влажного кашля Фото: Татьяна Коркина

При простудных заболеваниях часто начинается кашель. Вылечить его бывает непросто, тем более при влажном и сухом кашле требуются разные медикаменты.

Если при влажном вместо отхаркивающих средств дать препараты, подавляющие кашель, могут возникнуть осложнения вплоть до бронхита и пневмонии, так как мокрота начинает плохо отходить и застаивается.

Педиатр городской поликлиники №13 г. Тюмень Екатерина Гайфулина напомнила, что не нужно увлекаться и бабушкиными методами, а также советами подруг.

- Некоторые до сих пор делают при кашле паровые ингаляции. Если есть температура, она при таком лечении повысится еще больше. Также есть риск получить ожог кожи лица, слизистой, - говорит доктор.

При использовании небулайзера родители порой по советам знакомых, добавляют в раствор эфирные масла. Хочется предупредить, что это может обернуться бронхоспазмом и аллергиями.

Не имеет смысла использовать при кашле согревающие мази и горчичники. Они греют только кожу, а на легкие или бронхи никак не влияют.//Комсомольская правда - Тюмень"