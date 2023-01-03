С начала 2022 года автомобили «Службы здоровья» Ишима выполнили почти 149 тысяч выездов

Фото: ОБ №4 I Областная больница (г.Ишим)

С начала 2022 года автомобили «Службы здоровья» областной больницы №4 Ишима совершили 148 тысяч 926 выездов. Санитарный транспорт используется как в городе, так и в пяти муниципальных районах юга Тюменской области. Так, больница обслуживает около 150 тысяч человек.

За счет региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения для нужд больницы приобрели 46 автомобилей «Ларгус» и «Нива». 35 авто закрепили за фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, находящимися в отдаленных территориях. У транспорта есть фирменный логотипу и надпись: «Служба здоровья», благодаря которым автомобили легко узнать.

Машины ежедневно используют для перевозки врачей и пациентов, а также для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты.

- Новый транспорт помогает врачам и фельдшерам передвигаться по ежедневным рабочим маршрутам быстро и комфортно. Активно используем автомобили для доставки биоматериалов из отдаленных районов в централизованную клинико-диагностическую лабораторию, - рассказал главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.

До этого года больнице приходилось брать автомобили в аренду, чтобы обслуживать, к примеру, неотложные вызовы. Сейчас такой проблемы нет.