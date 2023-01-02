В Тюмени пройдут ледовые гонки ретро-автомобилей

Фото: Автоклуб «OldMotors Тюмень»

В Тюмени пройдет первый этап ярких состязаний на льду озера Алебашево. Как передает «Вслух.ру», местом для мероприятия станет ледовый автодром «LiveDrive ICE». Начало заездов в 11:00 6 января.

- Придется много работать рулем и, конечно же, давать угла, при этом не достигая опасных скоростей — за машину можно не переживать, - отмечают организаторы из клуба «ОлдМоторс».

Участвовать в заездах могут классические и ретроавтомобили старше 1985 года выпуска (с некоторыми исключениями), не подготовленные к гонкам, на стандартной шипованной резине. Заявки на участие можно оставить в группе “ВКонтакте”. Перед началом мероприятия необходимо заправить автомобили, надежно закрепить аккумулятор, а также позаботиться о том, чтобы немного подкрепиться и согреться чаем из термоса.