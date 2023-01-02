Члены Тюменского «Боевого братства» собрали почти сто спальных мешков для участников СВО

Фото: Тюменское «Боевое братство»

Тюменское «Боевое братство» активно помогает участникам специальной военной операции. Об этом пишет Тюменская линия.

Для участников СВО члены Тюменского «Боевого братства» собрали почти сто спальных мешков и около пятисот комплектов нижнего белья. Кроме того, областная больница №15 из села Нижняя Тавда предоставила 700 пар тёплых носков для бойцов, а тюменские «Моторостроители» изготовили и доставили в офис «Боевого братства» еще одну партию стальных кошек. Не остались в стороне предприниматели из Ишима, они отправили для ребят алюминиевую посуду.

Вещевое продовольственно-фуражное снабжение и спецсредства бойцам вручил руководитель тюменского отделения Валентин Глушко.

- Нам часто приходилось вставать на защиту Отечества. Защищаем его и по сей день, и не отступим, - отметил он.