В Тюменской области 2 января 2023 года коронавирусом заболели 34 человека Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области 2 января 2023 года зарегистрировано 253 488 случаев коронавируса, в том числе 34 случая заболевания за минувшие сутки. За день 46 человек выздоровели, а за весь период вписаны по выздоровлению 248 603 жителя. Из общего числа заболевших заразились еще 2 ребенка.

Пациентов на ИВЛ нет, но 481 человек остается под медицинским наблюдением. За сутки проведено 906 лабораторных исследований, всего обследовано 4 645 374.

Напомним, мы писали ранее о том, что число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 1 января 2023 года увеличилось на 29 человек.