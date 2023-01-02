В праздничные дни в Тюменской области пройдут проверки соблюдения правил перевозки детей Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудники тюменской ГИБДД в праздничные дни контролируют перевозку детей. Как объяснили в ведомстве, в Тюменской области усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях и перевозки организованных групп детей автобусами.

- В 2022 году автоинспекторы выявили в регионе более 10 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях, это на четверть больше, чем годом ранее. Основные нарушители – родители, а также бабушки и дедушки, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, ремней безопасности, либо не пристегивающих автокресла или автолюльки в машинах - сообщили в ГИБДД.

«Сплошные проверки» соблюдения правил перевозки детей в автомобилях пройдут в праздничные дни во всех городах области в праздничные дни. Полицейские призывают водителей и родителей, перевозящих детей в автомобилях, выбирать безопасный стиль вождения, избегать резких маневров на дороге.