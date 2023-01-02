Детский нейропсихолог рассказала тюменским родителям, как воспитывать гиперактивного ребенка Фото: Татьяна Коркина

Детский нейропсихолог рассказал тюменским родителям, как воспитывать гиперактивного ребенка. Об этом пишет «Тюменская область сегодня».

– Почему ребенок балуется, постоянно скачет и проказничает? В этом вопросе надо четко осознать тот факт, что гиперактивность – это диагноз, его ставит специалист. Все дети от природы подвижны и активны. Это норма. Но если вдруг родитель замечает, что ребенку трудно концентрировать внимание, сосредоточится на каком-то деле, тяжело сидеть на одном месте, следует понимать, что это может быть следствием несформированности некоторых отделов головного мозга - поясняет нейропсихолог Александра Белослуцких.

В первую очередь для таких детей важно соблюдать режим дня, добавить прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Кроме того, решить проблему помогают телесные и дыхательные практики (развитие самоконтроля). Родителям следует понять, что ребенок ведет себя так не специально и не старается делать все «назло».

Гиперактивного ребенка должен обследовать специалист: психолог, неврологу и нейропсихолог. Эти специалисты помогают наладить функцию общения у таких детей, а иногда могут назначить медикаментозное лечение, для облегчения симптоматики.