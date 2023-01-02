Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 12:29

Детский нейропсихолог рассказала тюменским родителям, как воспитывать гиперактивного ребенка

Для таких детей важно соблюдать режима дня
Виктория Терина
Детский нейропсихолог рассказала тюменским родителям, как воспитывать гиперактивного ребенка

Детский нейропсихолог рассказала тюменским родителям, как воспитывать гиперактивного ребенка

Фото: Татьяна Коркина

Детский нейропсихолог рассказал тюменским родителям, как воспитывать гиперактивного ребенка. Об этом пишет «Тюменская область сегодня».

– Почему ребенок балуется, постоянно скачет и проказничает? В этом вопросе надо четко осознать тот факт, что гиперактивность – это диагноз, его ставит специалист. Все дети от природы подвижны и активны. Это норма. Но если вдруг родитель замечает, что ребенку трудно концентрировать внимание, сосредоточится на каком-то деле, тяжело сидеть на одном месте, следует понимать, что это может быть следствием несформированности некоторых отделов головного мозга - поясняет нейропсихолог Александра Белослуцких.

В первую очередь для таких детей важно соблюдать режим дня, добавить прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Кроме того, решить проблему помогают телесные и дыхательные практики (развитие самоконтроля). Родителям следует понять, что ребенок ведет себя так не специально и не старается делать все «назло».

Гиперактивного ребенка должен обследовать специалист: психолог, неврологу и нейропсихолог. Эти специалисты помогают наладить функцию общения у таких детей, а иногда могут назначить медикаментозное лечение, для облегчения симптоматики.