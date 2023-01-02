Профессор из Тюмени объяснила, почему не стоит стоять рядом с работающей микроволновкой Фото: Юлия Кучеренко

Профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета Гульнур Сулкарнаева рассказала, чем опасна микроволновка.

Как пишут "АиФ-Тюмень", некоторые люди опасаются стоять рядом с работающей микроволновой печью, якобы волны, которые излучает техника, вредны. Специалист спешит успокоить тюменцев и сообщает, что современные печи безвредны. Корпус, стекло дверцы микроволновки, надежно защищают от СВЧ-излучения. Случаи превышения допустимых норм излучения могут быть связаны с неплотным закрытием дверцы из-за наличия в ней застарелых остатков пищи в креплении или в уплотнителе. Еще причиной негативного воздействия СВЧ-излучения от микроволновок, является нарушение защиты при использовании абразивных порошковых чистящих средств и жестких чистящих материалов при чистке техники.

- В процессе работы микроволновой печи, вокруг ее корпуса, может отмечаться повышение электромагнитного излучения (не превышающее предельно допустимый уровень), которое исходит также и от других электроприборов. Негативное воздействие такого излучения на человека проявляется головокружением, изменением давления, аритмией, повышенной утомляемостью, раздражительностью, нарушением сна и т.д., - поясняет Гульнур Сулкарнаева.

Лучше всего стоять от работающей микроволновой печи на расстоянии 1,1 метра. Еще находиться у работающих приборов с электромагнитным излучением может быть опасно людям с имплантированным электрокардиостимулятором, но предупреждение об этом должно быть зафиксировано в паспорте кардиостимулятора. В остальных случаях особых противопоказаний нет.