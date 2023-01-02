Жители Тюменской области чаще всего отправляют посылки в ХМАО и ЯНАО Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы чаще всего отправляют посылки весом от 200 граммов до 20 кг. Почта России принимает к отправлению посылки до 31,5 кг. Об этом рассказала Мегатюмень.

Самое популярное время для почтовых отправлений начинается в ноябре и заканчивается после 8 марта. В 2022 году тюменцы отправили и получили больше посылок чем годом ранее. Так, за январь - ноябрь 2021 года тюменцы получили и отправили более 1,1 миллиона посылок. В 2022 году уже к 1 октября количество полученных и отправленных посылок превысило эти цифры. Общий посылочный объем к 1 декабря: составил примерно 1,4 миллиона.

Кстати, по статистике жители Тюменской области чаще получают посылки из Москвы и Китая – из интернет-магазинов. А отправляют в ХМАО и ЯНАО. На северные округа приходится 70% объёма, 30% – по всем остальным направлениям, в основном по России.

- Почтовые электронные сервисы делают проще отправку и получение посылок. Отслеживать отправление можно в мобильном приложении и на сайте по трек-номеру. Простая электронная подпись дает возможность получить послание за пару минут по смс. Курьерская доставка, а также предварительная запись в крупные почтовые отделения региона тоже помогают клиентам экономить время, - отметили в региональном отделении почты.

В обычное время тюменцы отправляют текстиль, одежду, обувь, а к Новому году посылки тяжелеют за счёт игрушек и сладких подарков.