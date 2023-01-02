В новогоднюю ночь автоинспекторы Тюменской области задержали 17-летнего водителя без прав

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В новогоднюю ночь автоинспекторы Тюменской области задержали 17-летнего водителя на автомобиле «Форд» в селе Петелино Ялуторовского района. Парень дождался, когда мама уснет, взял ключи и поехал кататься после фужера шампанского.

Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, подросток прошел обучение в автошколе, но водительское удостоверение сможет получить только в марте, когда ему исполнится 18 лет. Теперь на парня составлен административный материал за езду без прав. Повезло, что алкотестер не показал опьянение.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Кстати, этот случай не единственный в новом году. Еще один 17-летний парень задержан вчера днем за рулем отечественного авто в селе Черепаново Тюменского района. В этом случае алкотестер определил 0,14 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. За вождение без прав на подростка составили протокол, а автомобиль эвакуировали.