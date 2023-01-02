Диетолог рассказала тюменцам о плюсах и минусах газированной воды

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Диетолог Наталья Платонова рассказал тюменцам о том, чем полезна и вредна газированная вода.

Как известно газированную воду производят путем насыщения жидкости углекислым газом с примирением механических или химических технологий. С помощью специальных сифонов в напиток добавляют двуокись углерода, которая преобразуется в углекислый газ. Как передает издание «Тюменская область сегодня», в составе минералки можно найти соли и витамины. Обычная, не минеральная вода тоже будет содержать в себе различные химические элементы, которые в свою очередь зависят от степеней очистки и источника, откуда ее добывают. В воде могут быть фторные, йодные, бромные и другие микроэлементы. А вот сладкие напитки имеют в своем составе сахар и красители.

– Вред и польза газированной воды различны. Некоторые ее категории могут поддерживать работу желудочно-кишечного тракта, нормализовать кислотно-щелочной баланс в организме или наоборот, нанести вред желудку большим количеством газов, что негативно скажется на всем организме, – рассказала диетолог.

Польза газированной воды состоит в специальных группах минералов, которые можно получить если выпить необходимый объем жидкости. Можно насытить организм полезными веществами, нормализовать работу желудка и печени, улучшить состояние зубов и даже поддержать функционирование сердечно-сосудистой системы.

– Действительно в некоторых случаях минеральная вода выписывается диетологами. Например, при проблемах с избыточным весом, откуда так же вытекают проблемы с пищеварением, суставами, сердцем, пациенту выписываются различные составы минеральной воды. Но не стоит и забывать о чувстве меры. Все что угодно, даже самое полезное, при чрезмерном употреблении может нанести вред, – подчеркнула Наталья Платонова.

Кстати, по словам специалиста, минеральной водой можно даже умываться, так как она более мягкая, чем водопроводная, не сушит кожу и делает ее более эластичной.