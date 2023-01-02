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НовостиОбщество2 января 2023 5:13

В Тюмени выберут самую красивую и оригинальную Бабу Ягу

Конкурс «Красота – это страшная сила» пройдет в Тюмени 8 января
Виктория Терина
Фото: Центр культуры и творчества

Фото: Центр культуры и творчества

К концу новогодних праздников в Тюмени выберут самую красивую Бабу Ягу. Участвовать в конкурсе могут даже юные тюменки.

Конкурс «Красота – это страшная сила» пройдет в Тюмени 8 января на площади 400-летия. Тюменки могут примерить образ Бабы Яги и побороться за дипломы и подарки. Как сообщил «Вслух.ру», приглашаются участницы от 3 лет. Бабкам-ёжкам предстоит выполнить несколько заданий: «Визитня карточка», «Дефиле на метлах», «Баттл творческих способностей» и презентовать оригинальное заклинание.

Жюри обратит внимание на индивидуальность образов, артистичность участниц, оригинальность и содержательность выступлений. Бесплатный конкурс начнется в 12 часов. Наличие метлы - обязательно.