В Тюмени Деды Морозы - альпинисты спустились с крыши и поздравили юных пациентов ОКБ №2

Для детей из стационара был устроен «утренник за окном» Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Юных тюменцев, встретивших Новый год в стенах Областной клинической больницы № 2, поздравили спасатели из регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса.

Поскольку из-за карантина нет возможности лично посетить ребят, было решено поздравить их необычным способом. Деды Морозы- альпинисты спустились с крыши с настоящими елочками.

Юных тюменцев поздравили спасатели Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

- Данная акция является завершением проекта «Я-спасатель», направленного на обучение детей в сфере безопасности и информирование о работе спасателей. Проект реализуется в партнерстве с Благотворительным общественным движением Тюменской области «Подари ребенку праздник» при поддержке Фонда президентских грантов, - сообщили в ГУ МЧС Тюменской области.