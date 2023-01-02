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НовостиОбщество2 января 2023 4:53

В Тюмени Деды Морозы - альпинисты спустились с крыши и поздравили юных пациентов ОКБ №2

Для детей из стационара сотворили новогоднее чудо
Виктория Терина
Для детей из стационара был устроен «утренник за окном»

Для детей из стационара был устроен «утренник за окном»

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Юных тюменцев, встретивших Новый год в стенах Областной клинической больницы № 2, поздравили спасатели из регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса.

Поскольку из-за карантина нет возможности лично посетить ребят, было решено поздравить их необычным способом. Деды Морозы- альпинисты спустились с крыши с настоящими елочками.

Юных тюменцев поздравили спасатели

Юных тюменцев поздравили спасатели

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

- Данная акция является завершением проекта «Я-спасатель», направленного на обучение детей в сфере безопасности и информирование о работе спасателей. Проект реализуется в партнерстве с Благотворительным общественным движением Тюменской области «Подари ребенку праздник» при поддержке Фонда президентских грантов, - сообщили в ГУ МЧС Тюменской области.