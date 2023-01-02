В первый день нового года в Тюмени прошел Забег Обещаний Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

На набережной Тюмени прошел Забег Обещаний. Об этом в своем tеlеgram-канале рассказал глава города Руслан Кухарук, который также стал участником спортивного мероприятия.

По правилам, участники перед стартом пишут на бланках регистрации обещание, которое они хотят реализовать в наступившем году. Затем они преодолевают дистанцию в 2 023 метра. Старт состоялся у "Конторы пароходства". Несмотря на мороз в минус 30 градусов, к забегу присоединились 200 человек.

- Участников, как всегда, было много: кто-то обещал закончить вуз, кто-то – научиться играть на гитаре, построить дом, воспитать чемпиона, эффективно выполнять поставленные задачи. У каждого своя история для мотивации. Для меня это второй забег обещаний. В прошлом году я пообещал, что приложу усилия для создания пешеходной улицы Дзержинского. Знал, что будет нелегко, но все вместе реализовали этот проект! - поделился Руслан Кухарук.