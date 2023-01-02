Тюменский эпидемиолог не советует долго хранить салаты после новогоднего застолья Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский эпидемиолог предупреждает об опасности несвежих новогодних блюд. Оказывается салаты, которые остаются после новогоднего застолья быстро портятся и могут стать причиной отравления или кишечной инфекции. Это подтвердила врач-эпидемиолог тюменской Областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая.

- Ввиду специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной салаты являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций, - предупреждает врач.

Медик акцентирует внимание на том, что это касается многокомпонентных салатов, таких как: сельдь под шубой, оливье, с крабовыми палочками, курицей с ананасами и других. Так, не заправленные салаты рекомендуется хранить в холодильнике не более 12 часов, а заправлять майонезом или сметаной их стоит перед употреблением.

Наталья Жвавая отмечает, что заболевание начинается через несколько часов после употребления некачественной или несвежей пищи. Сначала человек может почувствовать боль в верхних отделах живота, урчание в кишечнике, а затем придет тошнота, рвота, частый стул и сильная слабость, а иногда повышение температуры.

- Любая кишечная инфекция и отравление связана с большой потерей жидкости. Очень важно её восполнять - пить как можно больше простой или слабоминерализованной воды, либо растворы специальных препаратов для регидратации, - советует эпидемиолог.