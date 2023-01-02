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НовостиЗдоровье2 января 2023 3:33

Тюменский эпидемиолог не советует долго хранить салаты после новогоднего застолья

Можно получить отравление или кишечную инфекцию
Виктория Терина
Тюменский эпидемиолог не советует долго хранить салаты после новогоднего застолья

Тюменский эпидемиолог не советует долго хранить салаты после новогоднего застолья

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский эпидемиолог предупреждает об опасности несвежих новогодних блюд. Оказывается салаты, которые остаются после новогоднего застолья быстро портятся и могут стать причиной отравления или кишечной инфекции. Это подтвердила врач-эпидемиолог тюменской Областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая.

- Ввиду специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной салаты являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций, - предупреждает врач.

Медик акцентирует внимание на том, что это касается многокомпонентных салатов, таких как: сельдь под шубой, оливье, с крабовыми палочками, курицей с ананасами и других. Так, не заправленные салаты рекомендуется хранить в холодильнике не более 12 часов, а заправлять майонезом или сметаной их стоит перед употреблением.

Наталья Жвавая отмечает, что заболевание начинается через несколько часов после употребления некачественной или несвежей пищи. Сначала человек может почувствовать боль в верхних отделах живота, урчание в кишечнике, а затем придет тошнота, рвота, частый стул и сильная слабость, а иногда повышение температуры.

- Любая кишечная инфекция и отравление связана с большой потерей жидкости. Очень важно её восполнять - пить как можно больше простой или слабоминерализованной воды, либо растворы специальных препаратов для регидратации, - советует эпидемиолог.