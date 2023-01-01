В Тобольске в новогоднюю ночь пьяный мужик впечатался в столб на Ремезова Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске в Новогоднюю ночь произошла первая в 2023 году авария. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, 44-летний водитель «КИА» в 00.40 минут врезался в столб на ул. Ремезова. Показания алкотестера у него составили 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Авария в Тобольске Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По вине мужчины пострадала 62-летняя пассажирка «КИА». Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в преддверии Нового года в регионе столкнулись легковушка и автобус: погибли четыре человека, включая 17-летнего подростка. Пятерых пострадавших экстренно доставили в больницу.