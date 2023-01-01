В Тюмени запустили новый маршрут для прогулок и изучения арт-объектов

Фото: https://vk.com/kontora72

Новый маршрут для прогулок и изучения арт-объектов и уличной площадки запустила команда «Конторы пароходства». Для его запуска нужно открыть чат-бот в «Телеграме» - «Гид «Конторы»». В разделе «Стрит не молчит» нужно выбрать маршрут «Холодно, холодно, теплее». По словам менеджера отдела городских проектов в «Конторе пароходства» Виктории Киселевой, новый маршрут назван темой зимнего сезона проекта паблик-арта «Морфология улиц».

- Его участники уже создали четыре арт-объекта на уличной площадке у «Конторы пароходства», и теперь горожане в любое время могут запустить онлайн-гида и узнать о работах художников больше. Также мы рассказали об истории и концепции всей уличной площадки у мультицентра, - цитирует Викторию Moi-Portal.ru.

На новый маршрут нужно выделить только получаса. В чат-боте доступны семь маршрутов для прогулок по городу. Все проекты созданы современными художниками и локальными авторами с августа 2020 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», «Морфология улиц» — проект паблик-арта, который проходит в Тюмени с 2017. В 2022 у «Морфологии улиц» появился отдельный зимний спецпроект.