В 2023 году в Тюменской области переоснастят пять библиотек Фото: Татьяна Коркина

Пять муниципальных библиотек Тюменской области переоснастили в 2022 году в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»» по модельному стандарту. В 2023 году в регионе появятся ещё пять таких библиотек с привлечением федеральных финансов.

Как сообщили в департаменте культуры региона, преобразование уже прошли Молодежная библиотека и Городская библиотека № 2 в Ялуторовске, Боровская сельская библиотека, библиотека № 4 в Тюмени, Центральная районная библиотека Омутинского района. В модельных библиотеках появились новые пространства, концептуальные площадки, которые наполнены другими смыслами с применением достижений цифровых технологий.

КСТАТИ

В 2023 году по итогам конкурсного отбора Минкультуры РФ, Тюменская область получит финансирование на общую сумму 35 млн рублей, что позволит оснастить пять библиотек. Одну – в Тобольске, две – в Казанском и Тюменском районах, две – в Тюмени.