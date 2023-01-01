Врач-психиатр напомнил тюменцам о важности не «накидываться» алкоголем в новогодние праздники Фото: Татьяна Коркина

Главная опасность новогодних праздников – злоупотребление алкоголем. Об этом заявил врач-психиатр Тюменской областной клинической психиатрической больницы Владимир Ниязов. По его словам, даже шампанское нужно пить в меру, хотя все спиртные напитки – это яд, от употребления которого предостерегают все врачи.

- Особенно это касается молодежи и людей, которые принимают лекарственные препараты. Еще одной проблемой затянувшегося отдыха может стать переедание. Можно позволить себе все, но в разумных пределах, - цитирует врача издание «Вслух.ру».

При выборе блюд тоже нужно соблюдать осторожность, в особенности тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Помимо этого, есть возможность набрать лишний вес. Чтобы не «опухнуть» от еды, нужно не забывать про активный отдых на улице, включая прогулки, пробежки, катание на лыжах, санках и сноубордах.

- За любую физическую активность ваш организм скажет вам спасибо, тогда как за «диван с телевизором» и набранные килограммы вам придется расплачиваться не один день, - отмечает врач.

А ещё нужно хорошенько поспать. Для большинства людей средняя продолжительность сна – 6-8 часов в сутки. Именно за это время организм успевает эмоционально и физически восстановиться.