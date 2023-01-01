В новогоднюю ночь 2023 года в Тюменской области родилась малышка Маша ростом 50 см

В новогоднюю ночь 2023 года в Тюменской области родилась на свет малышка Маша ростом 50 см Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Сразу одиннадцать малышей появились на свет в Тюмени в новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 год. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, среди новых жителей города – шесть девочек и пять мальчиков.

В 23.45 в родильном доме №3 родился мальчик весом 3550 граммов и ростом 53 сантиметра – это последний малыш, родившийся в 2022 году. Зато первым родившимся ребенком после полуночи стала девочка, которая родилась в Перинатальном центре в 01.00. Малышку назвали Машей, ее вес – 3320 граммов, а рост – 50 сантиметров.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил родителей Маши с Новым годом и пожелал здоровья и удачи новому жителю региона.

Всего в 2022 году в Тюменской области родилось на 3% больше мальчиков, чем девочек.