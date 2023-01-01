Тюменский врач рассказал, какие продукты стоит исключить при появлении варикоза Фото: Татьяна Коркина

Как сохранить здоровье ног и что делать, если вы обнаружили у себя венозную сеточку на ногах (варикоз)? Об этом рассказала хирург-флеболог Арман Шайхимуратов. По его словам, чаще всего эта болезнь встречается у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и которые занимаются тяжелым трудом. Однако иногда варикоз передается по наследству, и особенно варикозом страдают женщины, а не мужчины.

Для того, чтобы не было варикоза, врач советует вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Летом можно бегать по утрам, что поможет держать себя в форме и предотвратить появление варикоза. Что касается питания, то стоит исключить сладкое, жирное и соленое. Предпочтения в еде стоит отдавать фруктам, овощам и еде, приготовленной на пару. Это же касается и тех, у кого есть варикоз.

– Все мы хотим сохранить красоту и молодость, но все ли мы делаем для этого? Правильное питание и спорт способны создать тело нашей мечты. А эти простые правила помогут избежать многих заболеваний, – цитирует флеболога издание «Тюменская область сегодня».

При обнаружении варикозных узлов, Арман советует обратиться к специалисту, чтобы пройти полное обследование и лечение.