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НовостиЗдоровье1 января 2023 12:22

Тюменский врач рассказал, какие продукты стоит исключить при появлении варикоза

Предпочтение нужно давать овощам на пару
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменский врач рассказал, какие продукты стоит исключить при появлении варикоза

Тюменский врач рассказал, какие продукты стоит исключить при появлении варикоза

Фото: Татьяна Коркина

Как сохранить здоровье ног и что делать, если вы обнаружили у себя венозную сеточку на ногах (варикоз)? Об этом рассказала хирург-флеболог Арман Шайхимуратов. По его словам, чаще всего эта болезнь встречается у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и которые занимаются тяжелым трудом. Однако иногда варикоз передается по наследству, и особенно варикозом страдают женщины, а не мужчины.

Для того, чтобы не было варикоза, врач советует вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Летом можно бегать по утрам, что поможет держать себя в форме и предотвратить появление варикоза. Что касается питания, то стоит исключить сладкое, жирное и соленое. Предпочтения в еде стоит отдавать фруктам, овощам и еде, приготовленной на пару. Это же касается и тех, у кого есть варикоз.

– Все мы хотим сохранить красоту и молодость, но все ли мы делаем для этого? Правильное питание и спорт способны создать тело нашей мечты. А эти простые правила помогут избежать многих заболеваний, – цитирует флеболога издание «Тюменская область сегодня».

При обнаружении варикозных узлов, Арман советует обратиться к специалисту, чтобы пройти полное обследование и лечение.