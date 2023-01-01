У тюменцев есть шанс стать членом Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе Фото: Татьяна Коркина

Отборочный тур XV Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива», стартовавший в декабре 2022 года, продлится до конца апреля 2023-го. Об этом сегодня, 1 января, сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на Тюменскую областную думу.

Как сообщили в областном парламенте, за пятнадцать лет победителями и лауреатами Всероссийского этапа конкурса стали 53 работы участников от 14 до 35 лет, включая школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов, живущих в Тюменской области. До 7 апреля 2023 года работы, которые признают победителями в этом туре, отправят для участия во втором (заочном) этапе Всероссийского конкурса.

Он пройдет в мае 2023 года в Москве, в рамках Всероссийского молодежного форума «Моя законотворческая инициатива». Победители конкурса смогут стать членами Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, не участвуя в дополнительном конкурсе.

Подробности можно посмотреть здесь.