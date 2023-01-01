В 2023 году в Тобольске реконструируют Базарную площадь и откроют новые термальные источники Фото: Татьяна Коркина

Основными точками роста туристической отрасли в Тюменской области в 2023 году стали регулярные рейсы из центральных регионов России, термальные источники и новая улица Дзержинского в Тюмени. По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, задел на Новый год мы «сделали неплохой».

- Искренний интерес, который проявили к нам москвичи во время Дней Тюменской области в парке «Зарядье», даёт основание надеяться на увеличение туристического потока из столичного региона, - отметила Мария Трофимова.

С туристическим продуктом региона познакомились 90 тысяч человек в парке «Зарядье» и ещё 7 тысяч человек в туристическо-информационном центре.

Наступивший 2023 год пройдет под знаком развития туризма в Тобольске, где появятся новые отели, термальные источники и отремонтированная Базарная площадь. В Тюмени свой облик обретает улица Дзержинского, которая погрузит гостей города в историю и познакомит с уникальными ремеслами в рамках проекта «Тюмень купеческая».

- Обо всех новых объектах и маршрутах можно узнать в нашем центре Visit Tyumen, который находится в ЦУМе, и на сайте проекта, - подчеркнула Мария Трофимова.

Оправданной оказалась и ставка на «синергетический эффект», когда к вложенным средствам привлекаются деньги от предпринимателей. Это касается и туристических маршрутов, и сопутствующих товаров, в т.ч. сувениров.