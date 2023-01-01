В Тобольске на мастер-классе создали новогодние открытки из специальной бумаги. Фото: Моя территория Тобольск

Тобольская художница Елена Кремлева провела мастер-класс в Тобольске по созданию новогодних гирлянд из тканевых флажков. Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень», после этого участники украсили гирляндами елки в Аптекарском саду вместе с Дедом Морозом, а затем вместе с волшебником попили чая.

Ещё один мастер-класс провели по созданию новогодних открыток, на котором экспертом-художником выступила Елизавета Болотова. Их создали из специальной бумаги, а рисунки намалевали акварелью. На открытках дети нарисовали елку и поздравили на них своих близких и родных.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» в Тобольске Александры Козютенко, под Новый год жителям города напомнили, насколько важно быть вместе и поддерживать друг друга.

- На мастер-классах можно было сделать новогоднюю гирлянду или нарисовать новогоднюю открытку вместе с ребёнкоми отправить ее близким, положив в новогодний бокс для писем, - отметила она.

А участники группы «Моя территория» во VK приняли участие в розыгрыше пяти новогодних рюкзачков со сладостями.