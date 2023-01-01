Тюменцам рассказали, можно ли надевать джинсы и худи при походе в театр Фото: Татьяна Коркина

Для тюменцев в начале 2023 года приготовили массу интересных событий, включая посещение музеев, театров и концертов. Для посещения этих мест горожане стали выбирать удобную одежду, отказываясь от праздничных нарядов и каблуков. По словам эксперта по стилю Анастасии Анохиной, в театр все же нужно надевать нарядную красивую одежду, а худи, джинсы и «спортивки» лучше оставить для занятий спортом или долгих поездок.

- Я всегда рекомендую одеваться в театр красиво, элегантно, брать с собой сменную обувь. Потому что 2 часа сидеть в зимних сапогах, когда мы в красивом платье неудобно и физически тяжело; в этот образ совершенно не вписываются зимние сапоги на меху, - цитирует Анастасию издание «Тюменская область сегодня».

Она подчеркнула, что горожане сами создают атмосферу в зале, тем более, что это уважение к артистам на сцене и к самим себе. В зале приятно увидеть красивых артистов, которые тоже наряжались для спектакля, а «не просто надели худи и треники».

Прекрасным дополнением к образу станет красивая укладка волос, аккуратный маникюр и чистая обувь. Не стоит забывать про браслеты, подвески и серьги, которые подчеркнут вашу уникальность. Используя набор украшений, нужно надеть два элемента из трех.

Правда, при посещении музейных комплексов можно надевать повседневную одежду и не наряжаться.

- В музее главное — удобство, и, чтобы одежда не шумела, не шуршала, чтобы у нас не бренчали украшения. Пространство музея требует особого восприятия искусства, важна тишина, чтобы никому не мешать, - подчеркнула стилист.