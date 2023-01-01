Тюменцам рассказали, как вести себя при обморожении

Тюменцев попросили внимательно относиться к обморожению.

Самое главное, что стоит помнить в новогодние праздники - переохлаждение и обморожение конечностей. Зимние развлечения могут обернуться большими неприятностями, если долго находиться на морозе, предупреждают медики. Чувство холода сильно притупляет и алкоголь.

Когда вы оказываете первую помощь, главное — не навредить. Подробнее об этом корреспонденту «Вслух.ру» рассказал Олег Нестеров, врач станции скорой медицинской помощи Тюмени.

- Как понять, что человек получил обморожение? Самый первый признак — появление боли в местах, которые переохладились. Следующее — онемение участка тела и появление внешних признаков. Часто страдает кожа лица, нос, щеки, уши. Далее идут руки и пальцы ног. Кожа на лице при обморожении становится белой, похожей на фарфор.

Раньше рекомендовали протирать обмороженные участки снегом, но снег может повредить верхние слои кожи, внести инфекцию, и тогда возникнет воспаление. Поэтому нельзя тереть кожу снегом. Можно самостоятельно греть обмороженный участок — варежкой, рукой, шарфиком. По возможности нужно зайти в теплое помещение.

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