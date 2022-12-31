«Пусть сбудутся ваши мечты»: Александр Моор поздравил тюменцев с наступающим Новым годом

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Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к землякам в преддверии Нового года. Он поздравил жителей с праздником и подвел итоги уходящих двенадцать месяцев.

В первую очередь глава региона отметил мужество и храбрость тюменцев, участвующих в спецоперации.

- Тюменцы свято исполняют свой долг, защищая родной дом и отечество. Десятки земляков награждены боевыми орденами и медалями. Я преклоняюсь перед мужеством, отвагой и стойкостью наших воинов, - произнес Александр Моор.

Также губернатор озвучил изменения, произошедшие в области: строительство детских садов и школ, больниц, открытие новых предприятий, оснащение больниц современным оборудованием и прочее. Он подчеркнул, что регион продолжит работать в этих направлениях и, разумеется, вместе с соседями - Югрой и Ямалом.

- Домашний, семейный, полный волшебства. Новый год остается одним из самых любимых наших праздников. Говорят, что в Новый год сбываются все самые заветные желания. Я от всего сердца желаю здоровья, счастья, благополучия, веры в себя и нашу страну. Пусть сбудутся ваши мечты, пусть в дома приходят только добрые вести. Давайте и в новом году беречь друг-друга, поддерживать родных, близких и соседей, всех граждан нашей страны. С Новым 2023-м годом, - сказал Александр Моор.