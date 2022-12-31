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НовостиЗдоровье31 декабря 2022 10:01

Число заболевших коронавирусом в Тюмени 31 декабря 2022 года увеличилось на 67 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 67 человек. С начала периода количество заболевших достигло 253 431.

При этом в больницы региона госпитализировано четыре человек, выздоровел 91 житель. К счастью, скончавшиеся от болезни за последние сутки нет, всего с начала пандемии умерли 4 363 тюменца.

В России выявлено 5 527 человек с COVID-19, госпитализирован - 831. Всего в стране зарегистрировано 21 798 509 случаев. Излечились от коронавируса 7 515 человек, скончались - 58.