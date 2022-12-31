Врезались в столб: минувшей ночью на дорогах Тюмени погиб пассажир легковушки

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В последнюю ночь 2022 года в Тюмени произошла дорожная трагедия: погиб пассажир легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- Во втором часу ночи на ул. Республики, 260 в столб уличного освещения въехал автомобиль «ВАЗ -21065». В машине ехали четверо мужчин, один из них погиб - это пассажир с переднего сиденья. Сейчас устанавливается его личность, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За рулем «шестерки» находился 24-летний житель поселка Боровский, не имевший водительских прав. Он и еще двое пассажиров получили травмы - мужчины 22-х и 29-ти лет .

По предварительным данным, водитель был пьян, однако точно подтвердить это сможет лишь экспертиза.

- В лечебном учреждение у него взяты биосреды, которые покажут, был он трезв или пьян, - добавили в ГИБДД.