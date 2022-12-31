В Тобольске молодого парня зарезали на улице, воткнув нож в шею

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Накануне Нового года в Тобольске произошла жуткая трагедия: вечером 30 декабря в мкр. 10 убили молодого парня. Изначально информация об этом появилась во всех городских соцсетях, вызвав среди жителей бурю волнений.

«Среди ночи был шум, хлопки, пальба, мужчины кричали, женщина завопила. Человек выбежал на тропу между домом №4а и ресторанам «Япония» и упал. Я скорую вызвала, но видно поздно» - написала одна из жительниц.

А позже информацию о происшествии корреспонденту «Комсомольской правды - Тюмень» подтвердили в пресс-службе регионального следкома.

- На улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Во время выяснения отношений обвиняемый достал нож и нанес оппоненту один удар в шею. Потерпевший скончался, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент обвиняемый задержан и находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Кстати, что касается пальбы и выстрелов, о которых написала горожанка, эту информация в следственном комитете не подтвердили.

- Было только ножевое ранение, - уточнили в ведомстве.