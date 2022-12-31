Автоинспекторы организуют профилактические акции для тюменских школьников

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

В Тюменской области стартовало мероприятие «Внимание, каникулы!», в рамках которого сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические акции по безопасности детей на дорогах. В частности, речь идет о местах зимнего отдыха - у ледовых городков и елок.

Участие в акциях принимают волонтеры, юные инспекторы движения и активные родители.

Они напоминают семьям о необходимости постоянно соблюдать ПДД, в том числе во время праздников и каникул. А еще юным участникам движения автоинспекторы вручают памятки, календари и световозвращатели.

Отметим, что в минувшем году сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области провели с детьми на улицах и площадях, во дворах и лагерях отдыха более четырех тысяч мероприятий. В ходе этих акций ребятам вручили около 100 тысяч памяток, календарей, закладок и открыток. Они призывают соблюдать ПДД и быть ответственными участниками движения.