Торты и роллы: что ставят на новогодний стол известные тюменцы

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Каждая семья встречает Новый год за праздничным столом. Оливье, пельмени, мандарины и шампанское - у кого-то набор именно такой. А чем угощаются в волшебную ночь известные тюменцы? Сейчас узнаем.

Роман Явныч, директор Тюменского кукольного театра.

- Селедка под шубой - наш традиционный семейный новогодний салат. Но это не какой-то особый бабушкин рецепт. Гранатом сверху присыпаем, а в целом - классика. Картошка, морковь, свекла - все отваривается и измельчается на терке. Лук мелко режется. Селедка тоже, все перекрывается майонезом. Очень вредно, но очень вкусно.

Мария Кондратович, тренер по ораторскому искусству, автор образовательного курса, диктор, колумнист.

- Если мы встречаем Новый год большим семейным кругом, то у нас изобильный традиционный новогодний стол, с учетом пожеланий каждого. Салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», мандарины, холодец, фаршмак, фаршированная рыба, бутерброды с красной икрой, мясо на горячее . Иногда готовим торт, но до него дело обычно не доходит. Если же мы встречаем вдвоем с мужем, то у нас минималистичный, но изысканный стол - легкие закуски, мандарины и маринованная утка с яблоками. Ее я готовлю сама!

Анна Громова, ведущая программы «Народ хочет знать» на Авторадио.

- Наше новогоднее блюдо - торт «Черепаха». Поскольку в семье горячительных напитков пьется очень мало, всегда доходит время до сладенького с ароматным чаем! Готовить в нашей семье «Черепаху» начали еще в 90-х, когда в магазинах не было такого большого выбор вкусных тортов, как сейчас. Что за чем нужно замешивать - подглядываем в маминой общей тетради, где от руки записан рецепт торта. Пожалуй, это самый вкусный из всех тортов, который я когда-либо пробовала!

Иван Филиппов, актер, шоумен, ведущий мероприятий.

- В последнее время на новый год я постоянно готовлю очень простое, красивое и невероятно вкусное блюдо - буррата с томатами черри. Оно пришло в нашу семью относительно недавно. Два года назад я побывал на одной тюменской сыроварне, где в первые попробовал сыр буррата. Это нежнейший мешочек из моцареллы, внутри которого запакован сыр страчателла (мелкорубленная моцарелла) в нежнейших густых сливках.

Евгений Шаров, фотограф.

- Если я не пойду в гости, то предпочту заказать еду на новогодний стол. И это будут, скорее всего, роллы. Потому что я люблю их и много лет заказываю в одном и том же месте. Вот и все. Банально, но вкусно. Желаю всем не объедаться в Новый год!//Тюменская область сегодня.

Таким образом знаменитые горожане ставят на стол и основные блюда, и десерты, сообщает «Тюменская область сегодня».