Тюменская активистка рассказала о том, как экологично отпраздновать Новый год Фото: Вера Зенина

Руководитель студенческого экологического объединения «5R» Анастасия Ангер рассказала, как надо праздновать Новый год, чтобы избежать неприятных для природы последствий.

Так, многие упаковывают подарки в специальную бумагу, которая обычно используется всего лишь раз. Памятуя об этом, Анастасия отметила, что лучше такую упаковку не выкидывать, а сдавать на переработку, но это все равно не выход. На праздничной бумаге могут быть блестки и клей, которые не перерабатываются, поэтому эксперт рекомендует заменить ее экологичным аналогом - крафтовой бумагой.

- Крафтовую бумагу мы можем использовать повторно и упаковывать в нее какие-то вещи. То же самое можно сделать и с крафтовыми пакетами. Однако лучше выбирать более долговечные материалы. Например, ткань, - отметила девушка.

Глиттер и блестки, которыми обычно украшают дома, - это микропластик, с которым также надо бороться. В Европе от него уже начали отказываться в уходовой и декоративной косметике, а также в бытовой химии. В России тоже об этом говорят, однако более экологичных аналогов в нашей стране пока нет.

По словам Анастасии, если не получается отказаться от блесток, то лучше не смывать их в водосток, а собирать и выбрасывать в мусор. Однако этот вариант тоже не является экологичным. Единственное решение - отказаться или хотя бы минимизировать использование глиттера в новогоднюю ночь, «сообщает Мой портал».