В Уватском районе обозначили главные приоритеты на 2023 год

Благоустройство сел, деревень и переселение людей из ветхого и аварийного жилья - приоритет на 2023 год в Уватском районе. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- На 2023 год у нас запланировано немало работ, связанных со строительством и ремонтом. Это касается, прежде всего, социальных учреждений, домов культуры, спортивных площадок, парков и скверов, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Нашему «Туртасскому» коммунальному предприятию предстоят работы по повышению энергоэффективности, улучшению качества тепло- и водоснабжения. В новом году продолжим переселять людей из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, представители бизнес-сообщества делают шаги по поиску интересных идей и проектов, которые привлекут в наш район туристов.

Так, по одному из предполагаемых туристических маршрутов уже состоялась пробная рабочая поездка. Местный краевед Валентин Поспелов сделал исторический экскурс, во время которого рассказал об образовании Осинника, Стерховой Горы, Буренского и Кошелевой.

Отметим, что все эти населенные пункты были образованы как ямщицкие слободы Демьянского яма.

Также в туристический маршрут войдет и районный краеведческий музей «Легенды седого Иртыша», где наибольший интерес вызывают зал Золотой Бабы и чучела мамонтов в натуральную величину.