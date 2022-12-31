Для посетителей Ялуторовского острога организуют встречу с царем Берендеем и Бабками-ежками

Фото: Ялуторовский острог, соцсети

Для туристов, решивших посетить Ялуторовский острог, организуют встречу с царем Берендеем и Бабками-ежками. Как поясняет «Тюменская линия», речь идет о представлении, которое покажут в новогодние праздники.

- «Берендеево царство» продлится до 7 января. Лучше записываться заранее. Есть ограничения по количеству человек и делается это в целях безопасности. Вместе с Берендеевым царством будет работать Резиденция Деда Мороза, она открывается в 17:30, - рассказала руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

Сценарий для «Берендеева царства» в остроге каждый год разрабатывают новый. За основу берут русские народные сказки.

- В этот раз пройдет слет хороших Бабок-ежек, которые помогут царю Берендею с волшебством, которого должно хватить на 20 лет. И чтобы не только дети, но и взрослые в него верили. Но в ряды Бабок-ежек затесалась предательница, все пошло кувырком, нужно будет спасти Берендеево царство. Гости острога с удовольствием участвуют в спасательной операции, - отмечает Нина.

После 7 января в Ялуторовском остроге начнутся Святочные гадания, которые продлятся до 19 января.

Подробней узнать о том, как весело провести время в Ялуторовском остроге, можно на сайте и в соцсетях учреждения.