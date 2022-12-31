Фото: Контора пароходства, соцсети

«Контора пароходства» подготовила для тюменцев насыщенную новогоднюю программу событий. Как сообщает «Мегатюмень», все мероприятия - бесплатные, а зарегистрироваться на них можно на сайте мультицентра.

Так, 1, 2, 3 и 8 января с 18:00 до 20:00 в большом зале будут показывать мультфильмы. Например, 1 января покажут «Пиноккио» (1940), 2 января - «Белоснежку» (1937), 3 января - «Дамбо» (1941), а 8 января - «Бемби» (1942).

4 января с 17:00 до 20:00 и 7 января с 12:00 до 20:00 тюменцев приглашают сыграть в игротеку от «Мосигры».

5 января в 13:00 пройдет женская йога от преподавателей школы «Мудра» Ады Марченко и Светланы Зайцевой.

6 января в 14:45 жителям и гостям города предлагают попробовать хатха-йогу по методу Б. К. Айенгара от преподавателя школы «Мудра» Леонида Земцова, а в 18:00 состоится просмотр фильма «Курьер», лекция «Советский кинематограф эпохи перестройки», музыкальный концерт и мастер-классы от проекта «Перестройка».

7 января в 10:00 горожан приглашают попробовать йогу для спины от Ады Марченко.

Подробная афиша уже есть в группе «Конторы пароходства» соцсети «ВКонтакте» и на сайте мультицентра.