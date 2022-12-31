С 1 января в тюменских автобусах изменятся цены на билеты

Фото предоставлено КП

В Тюмени подорожает проезд в общественном транспорте. Как сообщает «Вслух.ру», с 1 января 2023 года его стоимость увеличится на 1 рубль. Таким образом, цена проезда за наличный расчет составит 30 рублей, а за безналичный - 29 рублей. Столько же стоит перевозка каждого места ручной клади.

Напоминаем, что в новогодние праздники автобусы будут ходить по графику воскресных дней. Причем 1 января расширится интервал движения утром и вечером.

Уточнить актуальное расписание можно по телефону информационно-справочной службы «Тюменьгортранса»: 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный), на официальном сайте www.tgt72.ru или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».