Врач дал тюменцам несколько советов, как не перебрать со спиртным во время праздников

Фото предоставлено КП

Как показывает статистика, в новогодние каникулы возрастает число обращений к врачам с жалобами на последствия алкогольной интоксикации - на 40-50%. Также растет и количество отравлений спиртным.

Чтобы обезопасить себя от последствий злоупотребления алкоголем в период длинных выходных, врач-терапевт областной больницы № 3 г. Тобольска Евгений Жохов предлагает придерживаться нескольких простых правил.

- Постарайтесь отдохнуть и выспаться перед новогодней ночью. Усталость провоцирует раздражительность, тревожность, желание быстро расслабиться, в том числе с помощью употребления спиртного;

- Разнообразьте выбор безалкогольных напитков на столе по своему вкусу. Продумайте праздничную программу, которая будет требовать активного участия;

- Не пейте натощак. Ешьте больше овощей и фруктов, не перегружайте печень жирными блюдами и не смешивайте разные спиртные напитки;

- Следите за своим состоянием и не старайтесь быстро достигнуть ощутимого опьянения. Поднимая бокал, не обязательно выпивать его до конца;

По словам медика, к длинным выходным стоит отнестись как к возможности сделать что-то хорошее для своего физического и психического здоровья. А планировать праздник стоит так, чтобы употребление алкоголя в течение нескольких дней подряд не было главной целью.