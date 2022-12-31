Врач дал тюменцам несколько советов, как не перебрать со спиртным во время праздников

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Как показывает статистика, в новогодние каникулы возрастает число обращений к врачам с жалобами на последствия алкогольной интоксикации - на 40-50%. Также растет и количество отравлений спиртным.
Чтобы обезопасить себя от последствий злоупотребления алкоголем в период длинных выходных, врач-терапевт областной больницы № 3 г. Тобольска Евгений Жохов предлагает придерживаться нескольких простых правил.
- Постарайтесь отдохнуть и выспаться перед новогодней ночью. Усталость провоцирует раздражительность, тревожность, желание быстро расслабиться, в том числе с помощью употребления спиртного;
- Разнообразьте выбор безалкогольных напитков на столе по своему вкусу. Продумайте праздничную программу, которая будет требовать активного участия;
- Не пейте натощак. Ешьте больше овощей и фруктов, не перегружайте печень жирными блюдами и не смешивайте разные спиртные напитки;
- Следите за своим состоянием и не старайтесь быстро достигнуть ощутимого опьянения. Поднимая бокал, не обязательно выпивать его до конца;
По словам медика, к длинным выходным стоит отнестись как к возможности сделать что-то хорошее для своего физического и психического здоровья. А планировать праздник стоит так, чтобы употребление алкоголя в течение нескольких дней подряд не было главной целью.