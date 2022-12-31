Специалисты водоканала просят тюменцев не смывать салаты в унитаз

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В первые дни нового года у тюменского водоканала прибавляется работы. А причина этого - не съеденные вовремя салаты и другие угощения, которые отправляются в унитаз и становятся причиной засоров.

- Жир и другие остатки пищи смешиваются с прочим мусором и провоцируют засоры. У нас прибавляется работы, а жители испытывают большие неудобства, ведь стоки часто выходят в подвал, а иногда и в квартиры. Избежать засоров можно, соблюдая простые правила пользования бытовой канализацией, в которую категорически запрещено сбрасывать остатки пищи и строительных смесей, тряпки, салфетки, предметы личной гигиены, наполнители туалетов для животных и другой нерастворимый мусор, - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян.

В водоканале подсчитали, что за 2022 год на очистные сооружения канализации по коллекторам «прибыло» более тысячи тонн мусора, а на сетях водоотведения устранено более 4 200 засоров.

Стоит отметить, что в 2022 году тюменскому водоканалу удалось добиться снижения засоров на канализационных сетях на 17%. В течение года предприятие проводило системную профилактическую промывку коллекторов. С помощью мощной каналопромывочной техники из труб были извлечены сотни тонн мусора, сообщает «Тюменская линия».