Кардиолог предупредила тюменцев об опасности злоупотребления алкоголем

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Новогодние праздники редко обходятся без спиртных напитков и, употребляя их, мало кто задумывается, что злоупотреблять алкоголем не стоит.

По словам специалиста Тюменского кардиологического научного центра Наталии Галеевой, чрезмерное употребление крепких напитков - основная проблема праздников.

- Спиртные напитки снижают артериальное давление именно в период употребления. А если человек уже принимает лекарства, например, от гипертонии или любые другие, действующие на сосуды, то эти препараты сосуды и так расширяют, уменьшают давление. Такое усиление эффекта может привести к развитию артериальной гипотонии, - рассказывает доктор.

Также медик отметила, что во время длительных праздников, к сожалению, многие расслабляются и забрасывают прием лекарств. Важно помнить, что есть препараты, которые нельзя отменять самостоятельно, сообщает «АиФ-Тюмень».