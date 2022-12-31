Нутрициолог рассказала тюменцам, как не переесть в новогоднюю ночь

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Во многих российских семьях новогодний стол отличается богатством и разнообразием блюд, которым уступают, пожалуй, все остальные домашние и государственные праздники. И, как правило, обилие съеденной еды отрицательно сказывается на пищеварительной системе, сообщает «Тюменская область сегодня».

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала, как пережить новогоднюю ночь с ее праздничным столом и не мучиться в остальные выходные дни.

- Не сочетайте в одном приеме пищи разные варианты животного белка. Выберите что-то одно: или рыбное, или мясное меню. Лучше всего, конечно, отдать предпочтение варианту с растительным белком. С основными блюдами постарайтесь закончить до 22:00. Оставьте на полночь легкие закуски и десерт, - советует Ульяна Беликова.

В целом застолье лучше не растягивать более чем на час. Чередуйте приемы пищи с играми, как настольными, так и подвижными, танцуйте или отправляйтесь кататься на санях или тюбингах.

- Помните, что праздничный вечер не сводится исключительно к застолью. Правильное питание в сочетании с физической активностью способно подарить вам счастье быть здоровыми долгие годы, - отмечает нутрициолог.