В Тюмени из-за невнимательности автоледи столкнулись Mitsubishi и Mercedes

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени произошло очередное ДТП, но, к счастью, без смертельного исхода. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, на улице Колхозной столкнулись Mitsubishi и Mercedes.

– Причина – нарушение очередности проезда перекрестка. Предварительно, женщина, находившаяся за рулем Mitsubishi, не заметила знак у перекрестка и не пропустила Mercedes, ехавший по главной дороге, – рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Кстати, это не единственное нарушение. Так, автомобилистка перевозила на заднем сиденье 6-летнюю дочь без детского удерживающего устройства. В итоге горожанка привлечена к административной ответственности.