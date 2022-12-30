Дороги Тюмени сковали предновогодние 9-балльные пробки Фото: Вера Зенина

На дорогах Тюмени – транспортный коллапс. В преддверии праздника город встал в 9-бальных пробках, о чем свидетельствует 2GIS.

Также на заторы влияют произошедшие ДТП. Судя по сообщениям водителей, аварии произошла на улицах Ветеранов Труда, Щербакова, Ямская, Республики, Больничный переулок, 50 лет Октября, Мельникайте, Закалужская, Широтная, Монтажников, Холодильная, Московский тракт и Тобольский тракт.

Напоминаем, что ранее тюменцев предупредили о возможной задержке транспорта с 28 по 30 декабря. Связано это как раз с наступающими праздниками и пробками на дорогах. В эти дни вечерние часы пик начинаются раньше, около 16.00, и продолжаются до 20.30. Движение, как правило, может быть затруднено в центре города и у крупных ТЦ.