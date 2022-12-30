Тюменскую компанию оштрафовали на 47 миллионов рублей за картельный сговор при строительстве дорог Фото: Вера Зенина

Тюменский УФАС оштрафовал компанию ООО «Вест» на 47 миллионов рублей. Как пояснили в пресс-службе ведомства, она признана виновной в заключении картельного соглашения на торгах.

Все началось в августе прошлого года, когда проводился электронный аукцион на право заключения контракта на строительство дорог в деревне Якуши Чикчинского муниципального образования.

– ООО «Вест» совместно с ООО «Сириус» и ООО «ПП «Снабторг», предварительно заключив между собой картельное соглашение, в ходе проведения торгов реализовали так называемую стратегию поведения «таран». В результате этого победителем торгов признано ООО «Вест», с которым был заключен контракт, – рассказали в УФАС.

Кроме того, было установлено, что это не единственный подобный случай. Данную стратегию компании применяли и в других закупках для государственных и муниципальных нужд.

В итоге их совокупный доход от реализации картельного соглашения составил более 243 миллионов рублей.