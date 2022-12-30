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НовостиОбщество30 декабря 2022 10:58

Тюменскую компанию оштрафовали на 47 миллионов рублей за картельный сговор при строительстве дорог

Об этом сообщил тюменский УФАС
Марина Прохорова
Тюменскую компанию оштрафовали на 47 миллионов рублей за картельный сговор при строительстве дорог

Тюменскую компанию оштрафовали на 47 миллионов рублей за картельный сговор при строительстве дорог

Фото: Вера Зенина

Тюменский УФАС оштрафовал компанию ООО «Вест» на 47 миллионов рублей. Как пояснили в пресс-службе ведомства, она признана виновной в заключении картельного соглашения на торгах.

Все началось в августе прошлого года, когда проводился электронный аукцион на право заключения контракта на строительство дорог в деревне Якуши Чикчинского муниципального образования.

– ООО «Вест» совместно с ООО «Сириус» и ООО «ПП «Снабторг», предварительно заключив между собой картельное соглашение, в ходе проведения торгов реализовали так называемую стратегию поведения «таран». В результате этого победителем торгов признано ООО «Вест», с которым был заключен контракт, – рассказали в УФАС.

Кроме того, было установлено, что это не единственный подобный случай. Данную стратегию компании применяли и в других закупках для государственных и муниципальных нужд.

В итоге их совокупный доход от реализации картельного соглашения составил более 243 миллионов рублей.