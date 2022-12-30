Скриншот из видео

Тобольский аэропорт Ремезов преодолел планку в 50 тысяч пассажиров. Такого показателя воздушная гавань достигла чуть более чем за год – с момента открытия, которое произошло в сентябре 2021 года. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Юбилейным пассажиром стала тоболячка Елена Прохорова. Сегодня, 30 декабря, она отправилась в Казань рейсом авиакомпании «ЮВТ АЭРО». В подарок женщина получила сертификат на бесплатный перелет с открытой датой от авиакомпании и памятные подарки от аэропорта.

За время работы аэропорта выполнялись рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Сургут, Красноярск, Нижнекамск, Чебоксары и Нижневартовск.

Сейчас из Ремезова можно улететь в Санкт-Петербург самолетами авиакомпании «Россия», S7 совершает рейсы в Новосибирск. Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» выполняет полеты в Москву, Казань, Сургут, Красноярск и Нижнекамск.

Добавим, что в рамках национальной отраслевой премии «Воздушные ворота России» аэропорт Тобольска признан лучшим инвестиционным проектом года.