Фото: администрация Тюмени

По улицам Тюмени проедет ДедМоробус. Как уточнили в городской администрации, увидеть новогодний транспорт жители смогут 2 и 4 января.

– Помощники Деда Мороза – музыканты Тюменского духового оркестра – исполнят любимые мелодии и новогодние хиты. Приходите – праздничное настроение будет вам обеспечено! – обратились в мэрии к горожанам.

Чтобы не пропустить автобус, публикуем маршрут его остановок:

12.00 – площадь 400-летия Тюмени;

13.00 – Цветной бульвар (со стороны ул. Орджоникидзе, ЦУМ);

14.00 – Цветной бульвар (со стороны ул. Первомайской, цирк);

15.00 – пешеходная улица Дзержинского.