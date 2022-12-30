Число заболевших коронавирусом в Тюмени 30 декабря 2022 года увеличилось на 64 человека, 1 умер

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 64 человека. С начала периода количество заболевших достигло 253 364.

При этом в больницы региона госпитализированы восемь человек, выздоровели 90 жителей. К несчастью, есть скончавшиеся от болезни – один пациент, всего с начала пандемии умерли 4 363 тюменца.

В России выявлено 5 810 человек с COVID-19, госпитализировано – 956. Излечились от коронавируса 7 695 человек, скончались – 50. Всего в стране зарегистрировано 21 792 982 случая.