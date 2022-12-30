В Тюменской области мужчина по пьяни зарезал знакомого, а затем и его сожительницу, чтобы она не пошла в полицию

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Упоровском районе завершилось расследование уголовного дела по факту двойного убийства в ночь на 7 июля 2022 года. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, обвиняемым в жестокой расправе над людьми оказался житель поселка Механизаторов, где и произошло преступление.

Напоминаем, что все началось с того, что раним утром в квартире жилого дома, расположенного на улице Рабочей, были обнаружены тела женщины 1963 года рождения и ее сожителя 1972 года рождения с ранами на шеи.

– Установлено, что накануне трагедии обвиняемый вместе со своим знакомым распивал алкоголь. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и ударил хозяина в шею. После содеянного он вошел в комнату, где находилась женщина, и также ударил ее лезвием в шею. От полученных ран мужчина и женщина скончались на месте, – рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Сейчас обвиняемый находится под стражей и обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).