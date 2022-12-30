В рождественскую ночь для тюменцев запустят бесплатные автобусы

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В рождественскую ночь для тюменцев запустят бесплатные автобусные маршруты. Об этом сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

– В ночь с 6 на 7 января, после церковной службы, верующие смогут вернуться домой на городском транспорте, – прокомментировали в ведомстве.

Так, с 2.00 от Знаменского кафедрального собора будут курсировать три автобуса вместимостью от 100 пассажиров и один автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд для всех – бесплатный.

Ознакомиться со схемой движения транспорта можно ниже: