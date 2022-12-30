В Тюменской области продлили единовременную выплату в 100 тысяч рублей для мобилизованных и добровольцев Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продлили единовременную выплату для мобилизованных и добровольцев. Таким образом, в 2023 году все жители, отправившиеся в зону проведения спецоперации, получат по 100 тысяч рублей, сообщили в информационном центре регионального правительства.

– Появившиеся в некоторых СМИ сообщения о прекращении данных выплат – это не соответствующее действительности толкование постановления правительства Тюменской области «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки граждан, заключившим контракт в отдельных подразделениях Министерства обороны России», – прокомментировали власти.

Отметим, что в 2022 году выплату в размере 100 тысяч рублей из бюджета области получили все тюменские мобилизованные и добровольцы.